更正-《全球汇市》欧洲央行言论打压欧元，但下滑程度不大

(更正：英文原文有误，删除第五段中的“欧元兑美元仍持守在1.39上方”。)

* 欧元下跌，之前欧洲央行暗示有可能放宽政策

* 美元兑日圆从低点反弹，但仍走势不稳

* 乌克兰危机、股市以及中国数据将是本周市场焦点

路透伦敦4月14日 - 欧元周一从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号，暗示若欧元继续走高将采取行动。

六年的债务和银行业危机已暴露出，希腊、西班牙和葡萄牙等国深受欧元坚挺之苦。由于资本涌入德国、荷兰等实力较强的经济体，欧元不容易贬值。

然而，除了法国的不时抨击外，欧洲央行决策者一直倾向于不过分关注欧元汇率。但鉴于南欧许多国家的物价下跌，这一情况似乎终于将要变。

央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一说，“欧元越强势，就越需要宽松货币政策。”

欧元兑美元 、日圆 和英镑 都下跌约0.3%。但即便乌克兰紧张局势升级，欧元兑美元距离1.39上方的2014年高点不到0.01美元。

“现在的情况表明了欧元在面对所有这些问题时，仍然能持坚的力度。”纽约银行梅隆的策略部主管Simon Derrick说道。

“我不排除欧元未来24小时左右或许会进一步走软，不过在那之后我想绝对有机会再上探1.39和1.40美元。”

欧元兑美元 在欧洲时段报1.3848美元，上周上扬约1.5%，创去年9月以来最大周线涨幅。欧元兑日圆 报140.70日圆，欧元兑瑞郎 报1.2149瑞郎。

乌克兰命令亲俄分离主义者周一早上之前须解除武装，否则就要其面临乌克兰武装部队的“全面反恐行动”。

“德拉吉的言论和乌克兰局势将令欧元持续承压，”苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称。

“不过有鉴于德拉吉周末言论的力度，市场反应还算相当平静。”

Gibbs表示，虽然市场认为欧洲央行出台进一步刺激举措不可避免，但其他因素暂时会为欧元带来支撑，例如对欧元区二线国家债券的稳健需求。

纽约梅隆银行的Derrick指出，有迹象显示一些国家央行将资金从美元转至欧元。交易员称有迹象表明，近几周一些干预市场压低本币的亚洲央行，或将其所取得的美元的一部分兑换成欧元。

**日圆受到支撑**

美元兑日圆 基本持平，报101.620，处在上周低点101.30之上，但在上周下跌1.6%之后，仍处于弱势。

市场参与者表示，有关日本首相安倍晋三本月将会见央行总裁黑田东彦的报导，令美元获得了一些喘息。此消息帮助引发了对于日本央行将进一步放松货币政策的预期。

“报导协助支撑了美元，但除非两人会面确实带来具体的行动，否则这样的支撑将会消退，”东京IG Securities的市场分析师Junichi Ishikawa称。

乌克兰紧张局势升温以及对科技股下跌的紧张情绪，支撑了作为传统避险资产的日圆。上周五， Nasdaq指数 自2月以来首次收在4,000点关口下方，因投资者抛售生物科技股和动能股。

“美股的表现将是影响美元和日圆走势的一项关键因素。短线焦点在101.20日圆。看来在该水准处有大量美元买单，若跌破该水准，可能引发日圆空头大规模回补，”Ishikawa称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3849 1.3883 -0.24 +0.76 1.3745

美元/日圆 101.58 101.59 -0.01 -3.53 105.30

欧元/日圆 140.67 141.09 -0.30 -2.74 144.63

美元/瑞郎 0.8768 0.8758 +0.11 -1.79 0.8928

英镑/美元 1.6728 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0979 -0.07 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9392 +0.01 +5.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8649 0.8685 -0.41 +5.40 0.8206

欧元/瑞郎 1.2144 1.2164 -0.16 -1.03 1.2271

欧元/英镑 0.8277 0.8297 -0.24 -0.24 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0632 9.0629 +0.00 +2.44 8.8474

美元/挪威克朗 5.9488 5.9318 +0.29 -1.94 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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