更正-《全球汇市》欧洲央行言论打压欧元，但下滑程度不大

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：英文原文有误，删除第五段中的“欧元兑美元仍持守在1.39上方”。)
* 欧元下跌，之前欧洲央行暗示有可能放宽政策
* 美元兑日圆从低点反弹，但仍走势不稳
* 乌克兰危机、股市以及中国数据将是本周市场焦点
路透伦敦4月14日 - 欧元周一从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号，暗示若欧元继续走高将采取行动。
六年的债务和银行业危机已暴露出，希腊、西班牙和葡萄牙等国深受欧元坚挺之苦。由于资本涌入德国、荷兰等实力较强的经济体，欧元不容易贬值。
然而，除了法国的不时抨击外，欧洲央行决策者一直倾向于不过分关注欧元汇率。但鉴于南欧许多国家的物价下跌，这一情况似乎终于将要变。
央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一说，“欧元越强势，就越需要宽松货币政策。”
欧元兑美元 、日圆 和英镑 都下跌约0.3%。但即便乌克兰紧张局势升级，欧元兑美元距离1.39上方的2014年高点不到0.01美元。
“现在的情况表明了欧元在面对所有这些问题时，仍然能持坚的力度。”纽约银行梅隆的策略部主管Simon Derrick说道。
“我不排除欧元未来24小时左右或许会进一步走软，不过在那之后我想绝对有机会再上探1.39和1.40美元。”
欧元兑美元 在欧洲时段报1.3848美元，上周上扬约1.5%，创去年9月以来最大周线涨幅。欧元兑日圆 报140.70日圆，欧元兑瑞郎 报1.2149瑞郎。
乌克兰命令亲俄分离主义者周一早上之前须解除武装，否则就要其面临乌克兰武装部队的“全面反恐行动”。
“德拉吉的言论和乌克兰局势将令欧元持续承压，”苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs称。
“不过有鉴于德拉吉周末言论的力度，市场反应还算相当平静。”
Gibbs表示，虽然市场认为欧洲央行出台进一步刺激举措不可避免，但其他因素暂时会为欧元带来支撑，例如对欧元区二线国家债券的稳健需求。
纽约梅隆银行的Derrick指出，有迹象显示一些国家央行将资金从美元转至欧元。交易员称有迹象表明，近几周一些干预市场压低本币的亚洲央行，或将其所取得的美元的一部分兑换成欧元。
**日圆受到支撑**
美元兑日圆 基本持平，报101.620，处在上周低点101.30之上，但在上周下跌1.6%之后，仍处于弱势。
市场参与者表示，有关日本首相安倍晋三本月将会见央行总裁黑田东彦的报导，令美元获得了一些喘息。此消息帮助引发了对于日本央行将进一步放松货币政策的预期。
“报导协助支撑了美元，但除非两人会面确实带来具体的行动，否则这样的支撑将会消退，”东京IG Securities的市场分析师Junichi Ishikawa称。
乌克兰紧张局势升温以及对科技股下跌的紧张情绪，支撑了作为传统避险资产的日圆。上周五， Nasdaq指数 自2月以来首次收在4,000点关口下方，因投资者抛售生物科技股和动能股。
“美股的表现将是影响美元和日圆走势的一项关键因素。短线焦点在101.20日圆。看来在该水准处有大量美元买单，若跌破该水准，可能引发日圆空头大规模回补，”Ishikawa称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3849 1.3883 -0.24 +0.76 1.3745
美元/日圆 101.58 101.59 -0.01 -3.53 105.30
欧元/日圆 140.67 141.09 -0.30 -2.74 144.63
美元/瑞郎 0.8768 0.8758 +0.11 -1.79 0.8928
英镑/美元 1.6728 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556
美元/加元 1.0971 1.0979 -0.07 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9393 0.9392 +0.01 +5.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8649 0.8685 -0.41 +5.40 0.8206
欧元/瑞郎 1.2144 1.2164 -0.16 -1.03 1.2271
欧元/英镑 0.8277 0.8297 -0.24 -0.24 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0632 9.0629 +0.00 +2.44 8.8474
美元/挪威克朗 5.9488 5.9318 +0.29 -1.94 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 石冠兰/高琦/朱晓军/王洋/李春喜 审校 张涛/蔡美珍/张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。