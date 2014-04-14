路透伦敦4月14日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：欧洲央行总裁德拉吉表示"欧元走强需要进一步货币刺激政策应对"之后，欧元/美元在亚洲市场开盘跳空下跌。该货币对在接近1.3845美元的障碍位寻得支撑。此外，考虑到低点垫高的可能性犹存，短期技术前景目前看来较为中性。相对强弱指标退出超买区；尽管乖离率的移动平均值(MACD)为正值，但由于跌破触发线，预计欧元/美元将续跌并测试1.3810美元，该水平接近4月4日至11日升势的38.2%回档位。欧元/美元需要明确升穿1.3900美元，未来才会继续上涨并有可能上看1.3965美元的高位。

* 欧元/日圆：亦因为德拉吉的讲话而开盘跳空下跌，但在日线图上三角形形态底部寻得支撑位。由于欧元/日圆并未有明显的趋势，MACD和相对强弱指标接近中性水准，整体走势将为中性。若明确跌破140.20，料暗示欧元/日圆摆脱该三角形态，且走势将更加偏空。

* 英镑/美元：跌破1.6760美元，眼下在该水平和关键支撑位1.6700美元之间交投。若反弹至接近该区域，将确立低点垫高走势，并有可能再度挑战1.6820美元的高位，在该水准若出现震荡上行，那么英镑/美元或升向下一道阻力位1.6885美元。整体来看，英镑仍在上涨通道内，因此长期前景仍偏多。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3851 1.3883 -0.23 +0.77 1.3745

美元/日圆 101.59 101.59 +0.00 -3.52 105.30

欧元/日圆 140.71 141.09 -0.27 -2.71 144.63

美元/瑞郎 0.8768 0.8758 +0.11 -1.79 0.8928

英镑/美元 1.6729 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556

美元/加元 1.0971 1.0979 -0.07 +3.31 1.0620

澳元/美元 0.9394 0.9392 +0.02 +5.40 0.8913

新西兰元/美元 0.8648 0.8685 -0.43 +5.39 0.8206

欧元/瑞郎 1.2148 1.2164 -0.13 -1.00 1.2271

欧元/英镑 0.8278 0.8297 -0.23 -0.23 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0635 9.0629 +0.01 +2.44 8.8474

美元/挪威克朗 5.9523 5.9318 +0.35 -1.88 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价