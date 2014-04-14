标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月14日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：欧洲央行总裁德拉吉表示"欧元走强需要进一步货币刺激政策应对"之后，欧元/美元在亚洲市场开盘跳空下跌。该货币对在接近1.3845美元的障碍位寻得支撑。此外，考虑到低点垫高的可能性犹存，短期技术前景目前看来较为中性。相对强弱指标退出超买区；尽管乖离率的移动平均值(MACD)为正值，但由于跌破触发线，预计欧元/美元将续跌并测试1.3810美元，该水平接近4月4日至11日升势的38.2%回档位。欧元/美元需要明确升穿1.3900美元，未来才会继续上涨并有可能上看1.3965美元的高位。
* 欧元/日圆：亦因为德拉吉的讲话而开盘跳空下跌，但在日线图上三角形形态底部寻得支撑位。由于欧元/日圆并未有明显的趋势，MACD和相对强弱指标接近中性水准，整体走势将为中性。若明确跌破140.20，料暗示欧元/日圆摆脱该三角形态，且走势将更加偏空。
* 英镑/美元：跌破1.6760美元，眼下在该水平和关键支撑位1.6700美元之间交投。若反弹至接近该区域，将确立低点垫高走势，并有可能再度挑战1.6820美元的高位，在该水准若出现震荡上行，那么英镑/美元或升向下一道阻力位1.6885美元。整体来看，英镑仍在上涨通道内，因此长期前景仍偏多。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3851 1.3883 -0.23 +0.77 1.3745
美元/日圆 101.59 101.59 +0.00 -3.52 105.30
欧元/日圆 140.71 141.09 -0.27 -2.71 144.63
美元/瑞郎 0.8768 0.8758 +0.11 -1.79 0.8928
英镑/美元 1.6729 1.6732 -0.02 +1.04 1.6556
美元/加元 1.0971 1.0979 -0.07 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9394 0.9392 +0.02 +5.40 0.8913
新西兰元/美元 0.8648 0.8685 -0.43 +5.39 0.8206
欧元/瑞郎 1.2148 1.2164 -0.13 -1.00 1.2271
欧元/英镑 0.8278 0.8297 -0.23 -0.23 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0635 9.0629 +0.01 +2.44 8.8474
美元/挪威克朗 5.9523 5.9318 +0.35 -1.88 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。