台湾债市：指标五年券量缩横盘整理，静待美债进一步指引

* 指标五年公债量缩横盘整理 * 殖利率近区间下缘令追价意愿谨慎 * 短线静待美债进一步指引 路透台北4月14日 - 台湾指标五年债103/4 周一殖利率微收低。交易员认 为，由于美股重挫带动避险需求挺进美债，令五年券103/4殖利率随美债小幅收跌，惟该券 殖利率已来到区间下缘，多头追价意愿有限，料短线台债横向整理的可能性较高。 交易员认为，随着涨多的美股连日遭挫，在风险趋避的考量下，资金涌进美债引领指标 10年期公债殖利率下探至2.61%附近，台债后势关注美国10年期公债能否突破2.60%的整数关 卡，并进一步靠向前波低位的2.58%，才会驱动台债殖利率突破既有区间下缘。 〞美股高档震荡，美债成暂时资金的避风港。〞一位寿险台债交易员说。 另有证券交易员指出，虽然短线美股重挫引发避险需求，但对于涨多的美股略见拉回并 不感到意外，且近期台股表现相对有撑，料台债受国际股市重挫的影响并不大，短期台债主 交投仍将在既有区间盘整。 交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.075-1.095%；10年期公债103/6 主交投暂估1.565-1.585%。 美国公债价格上日在震荡交投中上扬，紧张不安的投资者撤出全球股市，涌入风险较低 的公债市场，推动美国30年期公债收益率触及去年7月以来最低水平。指标10年期公债US10 YT=RR收益率本周回落11个基点，收在1月底确立的，一直未能突破的交易区间的底部。[US /NCN-NEWS] 台湾股市 周一连续第二个交易日收跌。分析师表示，受累于美股重挫，今日台 股仍续回档整理，不过台指期 将在周三结算，市场预期外资在台指期多单留仓口数仍 高，料结算前台股可望高档整理。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.11 1.0864 1.0800-1.0880 77.0 10 103/6 +0.20 1.5790 1.5790-1.5790 0.5 新的10年债增额发行103/6R 将在下周二(22日)开始发行前交易。证券交 易员称，10年券103/6增额券发行前交易在即，市场对该券追价意愿更为谨慎，交投显得格 外淡静，今日成交量急冻至0.5亿台币。 此外，20年期公债也将于22日标售，预计金额350亿台币，大型银行交易员坦言，由于 下周同时面临10年期公债103/6增额券展开发行前交易及20年公债标售等变数，预估本周台 债倾向横向整理，静待长券端变数厘清。 寿险交易员指出，虽然国际股市拉回整理，短线资金先行避开风险性资产转进债市，不 过长券端标售仍需考量美国明年上半年升息的议题，因此要标破2%以下的利率风险偏高，只 不过银行端资金偏松，或有兴趣抢标20年期公债，为标售结果投下变数。 本周重要经济事件与数据包括： 4/14(周一)：欧元区2月工业生产、美国3月零售销售、美国2月企业库存、美联储理事 史坦在IMF春季会议上讲话； 4/15(周二)：欧元区2月贸易收支、德国4月ZEW经济景气判断指数、美国3月CPI、美国4 月纽约联储制造业指数、美国2月整体资本净流动、美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋 市场指数、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话、美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景 发表演说、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔讲话； 4/16(周三)：中国第一季国内生产总值(GDP)、中国3月社会消费品零售总额和工业增加 值、中国房地产投资和销售情况3月报告、日本2月工业生产修正值、欧元区通胀率3月终值 、美国3月房屋开工和建筑许可、美国3月工业生产、韩国3月PPI、美联储公布经济状况褐皮 书、欧洲央行(ECB)管理委员会会议； 4/17(周四)：日本3月消费者信心指数、德国3月PPI、美国一周初请失业金人数、美国 费城联储4月制造业指数； 4/18(周五)：中国 70个大中城市住宅销售价格3月报告。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5790 5 103/4 1.0864 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)