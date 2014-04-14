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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 16:21 BJT

新兴汇市：坡元因通胀预估下调而下跌，亚币走软

韩元 在清淡交投中下跌，因交易商预计国内企业将对外国投资者进行分红，将提振美元买需。

菲律宾披索 下滑，因投资者了结获利和进口商美元买需。此前披索在周五创下今年高点。

印尼卢比 下跌，受累于企业美元买需。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.59 101.63 +0.04 +3.63 105.28

坡元 1.2515 1.2485 -0.24 +0.93 1.2632

台币 30.233 30.132 -0.33 -0.94 29.950

韩元 1039.43 1035.00 -0.43 +1.54 1055.40

菲律宾披索 44.45 44.28 -0.37 -0.10 44.40

印尼卢比 11431.00 11410.00 -0.18 +6.38 12160.00

马币 3.2480 3.2380 -0.31 +0.85 3.2755

人民币 6.2150 6.2113 -0.06 -2.59 6.0539

(完)

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