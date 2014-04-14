券商观点：中国股市本轮反弹已近尾声，后市需保持谨慎--中信证券

路透北京4月14日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，本轮反弹反映市场对国内经济运行、政策力度和效果、流动性改善三个方面的预期都偏乐观，但上述因素效果有限，因此后市仍需保持谨慎，宏观数据与财报披露将决定短期走势。

报告指出，本轮反弹在市场改革事件性因素和宏观政策预期下形成，但上市公司盈利、本周即将公布的实体数据、稳增长政策力度的效果和流动性预期对股市的正面影响有限或难以持续，因此后市仍需保持谨慎。

“整体而言，我们对后市依然相对谨慎，认为本轮反弹已接近尾声，而持久战缺乏基本面根基。”报告称。

报告分析称，市场对政策与经济预期偏乐观。目前基本面预期的弱平衡状态对政策依赖度非常高。市场对稳增长等政策预期的反应已较充分，但经济预期会受数据影响，还有一定下调空间，这是未来市场调整的主要压力之一。

而稳增长政策的短期影响主要在预期管理，但仅依靠存量和储备政策难以对冲经济下行动能，政府对经济下行的压力判断比较乐观。同时本周三将公布的实体经济数据可能会略弱于目前市场已企稳的预期。

报告预计，宏观流动性预期与风险偏好转暖，但或难持续。虽然经济疲软下宏观流动性不会过紧，但是一季度极为宽裕的流动性状况也难重现。

报告并称，优先股和“沪港通”等资本市场改革密集推进提振了短期市场情绪，但这些改革更多着力于完善市场的长效机制，对于股市实质性影响偏中性。政策总体来看有助于推动风格转换，利好大盘蓝筹，对短期市场情绪也有正面推动作用，但是并不改变基本面。