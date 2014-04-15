台湾货币市场：4月15日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期962.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 3兆(万亿)600.25亿台币：
04/16 834.00亿台币
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
04/30 3,544.30亿台币
05/01 2,865.50亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。