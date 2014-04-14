中国债市：利率互换跌势不改，高层表态加强政策扶助经济预期

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月14日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一跌势不改。市场人士称，近日政府高层表态加强政策扶助经济预期，加之基准资金利率下探，均推动IRS下行。
“今天IRS幅度下挺多，长短端都有下，”北京一银行交易员称，“上周有一些讲话，李总理的、小川的，说经济大幅下来有稳增长措施，跟现在疲弱的经济特征相印证，就把3月末以来的悲观预期打回去了。”
他并表示，基准七天回购利率大跌，一级发行市场也未显示出供给压力过大的迹象，近日将公布的货币供应数据，料也可能进一步下推IRS。不过，当前技术水平已接近年内低点，个人暂不倾向于大幅做空。
中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。
银行间市场周一隔夜及七天质押式回购加权利率 联袂下行。资金面宽松依旧，不跨月的资金供给都相当充裕；尽管接下来财税缴款将至，但市场对此的担忧程度未见提升。市场人士指出，尽管缴税的整体规模不可小视，但考虑到近期央行公开市场的态度较为温和，这有助资金面安然度过此次考验。
中国经济增速放缓，货币政策或通过信贷指导的方式进行微调式的放松，而风险偏好的降低可能导致非信贷类的融资，尤其是同业规模的大幅减少，融资结构更倾向于表内信贷。路透调查分析师预测中值显示，3月新增人民币贷款预计达1万亿元，明显高于上月，而广义货币供应量(M2)同比增速则料将回落。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9447/4.0567 4.1127/4.1880 4.3087/4.3840 4.4553/4.5400 4.4575/4.7425
上日 4.0425/4.1525 4.1792/4.2650 4.3763/4.4600 4.5254/4.6200 4.5234/4.8025
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变动 -0.0978/-0.0958 -0.0665/-0.0770 -0.0676/-0.0760 -0.0701/-0.0800 -0.0659/-0.0600
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。