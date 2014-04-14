更新版 1-中国汇市：人民币收贬于三周新低，短期宽幅低位波动概率大

* 人民币即期收贬至三周新低 * 中间价走弱至一周低位 * 尾盘有油盘拉升美元价格 * 短期内人民币料宽幅低位震荡 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月14日 - 人民币兑美元即期汇率 周一收贬于三周来新低。中间价 走弱至一周低位，盘间多数时间客盘供求平衡，成交价窄幅振荡。交易员预计，短期人民币 汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。 交易员称，周一开盘有一轮出清隔夜头寸的行情，美元卖压一度较大，但随后外资行等 出手购汇，打压人民币汇价。尾盘时有较大油盘出现，打破日内均衡格局并抬升美元价格。 今天收盘价6.2191元为3月21日以来最低水平。一股份制行交易员表示，尾盘时出现的 油盘“应该比较大，（美元）价格上来不少。” 一国有大行交易员认为，客盘交投相对均衡，未来走势不是很明确，短期人民币料维持 宽幅低位震荡，毕竟经济数据不太理想，人民币短期走升的概率较低，短期估计在6.20-6.2 5的偏弱区间运行。 另一家股份行交易员亦指出，3月数据出来之前市场上还是有些期待的，但出来以后汇 率反而走出一个独立行情，似乎跟这些因素都没多大关系，期待周三的季度GDP数据出来的 市场反应。 “个人谨慎看多美元，不过短期应该还是一个振荡，人民币反弹走强的可能性还不大。 ”上述交易员指出。 中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果 因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。 全球汇市方面，欧元周一从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号 ，暗示若欧元继续走高将采取行动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2191 6.2113 -0.13% 中间价 6.1531 6.1495 -0.06% 成交额 136亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.08% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 101 6.2094 6.2195 2014年来即期升贬值幅度 -2.66% 1年期美元/人民币掉期升水< 460 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :02 1年期NDF 6.2490/10 6.2345 CNH即期 6.2210/41 6.209 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)