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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬于三周新低，短期宽幅低位波动概率大

* 人民币即期收贬至三周新低
    * 中间价走弱至一周低位
    * 尾盘有油盘拉升美元价格
    * 短期内人民币料宽幅低位震荡

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京4月14日 - 人民币兑美元即期汇率 周一收贬于三周来新低。中间价
走弱至一周低位，盘间多数时间客盘供求平衡，成交价窄幅振荡。交易员预计，短期人民币
汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。
    
    交易员称，周一开盘有一轮出清隔夜头寸的行情，美元卖压一度较大，但随后外资行等
出手购汇，打压人民币汇价。尾盘时有较大油盘出现，打破日内均衡格局并抬升美元价格。
    
    今天收盘价6.2191元为3月21日以来最低水平。一股份制行交易员表示，尾盘时出现的
油盘“应该比较大，（美元）价格上来不少。”
        
    一国有大行交易员认为，客盘交投相对均衡，未来走势不是很明确，短期人民币料维持
宽幅低位震荡，毕竟经济数据不太理想，人民币短期走升的概率较低，短期估计在6.20-6.2
5的偏弱区间运行。
    
    另一家股份行交易员亦指出，3月数据出来之前市场上还是有些期待的，但出来以后汇
率反而走出一个独立行情，似乎跟这些因素都没多大关系，期待周三的季度GDP数据出来的
市场反应。
    
    “个人谨慎看多美元，不过短期应该还是一个振荡，人民币反弹走强的可能性还不大。
”上述交易员指出。
    
    中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果
因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。 
    
    全球汇市方面，欧元周一从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号
，暗示若欧元继续走高将采取行动。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
   在岸市场人民币兑美元            今日            上日        升贬
    即期成交价格                  6.2191          6.2113      -0.13%
          中间价                  6.1531          6.1495      -0.06%
    成交额                       136亿美元                       
                                                                 
  日内相对于中间价最大波幅   -1.08% (上限±2%)     日高        日低
        日内波动幅度(pips)          101           6.2094      6.2195
    2014年来即期升贬值幅度        -2.66%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<          460                          
               CNY1Y=CFXS>                                  
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17         今日            上日          
                       :02                                  
     1年期NDF                    6.2490/10        6.2345         
             CNH即期             6.2210/41         6.209         
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽)
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