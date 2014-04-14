东欧情势：乌克兰代总统称基辅当局“不反对”东部地区举行公投

路透基辅4月14日 - 乌克兰代总统Oleksander Turchinov周一表示，基辅当局“不反对”在总统选举进行的同时，也在乌克兰东部举行公投。他还称，他相信大多数乌克兰人都将在公投中支持独立、民主和统一的乌克兰。

在乌克兰东部，分离主义反叛分子的要求之一就是举行公投。

Turchinov在对一个议会委员会的电视讲话中表示，这类公投可以在5月25日总统大选时同期进行。

他还表示，将在乌克兰东部开始包括军方参与的反恐行动，除非反叛分子放下武器。他称顿巴斯(Donbass)地区“将很快恢复稳定”。(完)