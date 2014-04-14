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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 16:42 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月14日

路透香港4月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:30时,1港
元=0.80207人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.82%,低于
上交易日收盘的-3.42%.
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                         3.50           4.84         0.90
 建设银行                                         4.05           5.51         0.92
 中国银行                                         2.67           3.51         0.95
 农业银行                                         2.47           3.37         0.91
 招商银行                                        10.31          14.26         0.90
 中信银行                                         4.99           4.95         1.26
 交通银行                                         3.87           5.13         0.94
 民生银行                                         8.02           8.69         1.15
 中国人寿                                        14.56          21.75         0.83
 中国平安                                        40.81          61.50         0.83
 中国太保                                        17.06          25.75         0.83
 中信证券                                        12.15          17.26         0.88
 新华人寿                                        21.15          24.10         1.09
 海通证券                                        10.02          11.76         1.06
 华能国际                                         5.37           7.83         0.86
 大唐发电                                         3.78           3.14         1.50
 华电国际                                         3.24           3.99         1.01
 中煤能源                                         4.30           4.58         1.17
 中国神华                                        14.87          22.30         0.83
 中国石油                                         7.69           8.85         1.08
 兖州煤业                                         6.64           6.52         1.27
 中国石化                                         5.44           7.17         0.95
 上海石化                                         3.37           2.11         1.99
 中海油服                                        18.51          20.05         1.15
 仪征化纤                                         2.74           1.76         1.94
 中国铝业                                         3.39           3.07         1.38
 江西铜业                                        13.19          13.84         1.19
 洛阳钼业                                         5.70           3.64         1.95
 紫金矿业                                         2.30           1.92         1.49
 马钢股份                                         1.68           1.83         1.14
 鞍钢股份                                         3.23           4.99         0.81
 重庆钢铁                                         2.32           1.29         2.24
 海螺水泥                                        18.29          30.25         0.75
 洛阳玻璃                                         5.17           2.24         2.88
 北人股份                                         5.39           2.89         2.33
 中联重科                                         5.02           5.90         1.06
 金隅股份                                         6.86           6.71         1.27
 中国国航                                         3.56           4.64         0.96
 东方航空                                         2.53           2.57         1.23
 南方航空                                         2.58           2.51         1.28
 中国远洋                                         3.37           3.48         1.21
 中海集运                                         2.22           1.95         1.42
 中集集团                                        14.66          17.10         1.07
 中海发展                                         4.27           4.72         1.13
 宁沪高速                                         6.06           8.83         0.86
 深高速                                           3.68           3.71         1.24
 成渝高速                                         2.89           2.44         1.48
 皖通高速                                         4.19           4.25         1.23
 广深铁路                                         2.75           3.35         1.02
 中国南车                                         4.65           6.54         0.89
 中国交建                                         3.96           5.47         0.90
 中国铁建                                         4.71           7.16         0.82
 中国中铁                                         2.68           3.87         0.86
 长城汽车                                        36.94          41.55         1.11
 比亚迪                                          50.07          50.35         1.24
 广汽集团                                         7.79           8.81         1.10
 青岛啤酒                                        40.49          57.15         0.88
 广州药业                                        25.54          24.25         1.31
 新华制药                                         5.82           3.08         2.36
 海信科龙                                         9.45          10.26         1.15
 南京熊猫                                         9.38           4.60         2.54
 晨鸣纸业                                         4.54           3.82         1.48
 上海医药                                        13.51          16.02         1.05
 中兴通讯                                        13.71          16.40         1.04
 东方电气                                        13.18          13.22         1.24
 潍柴动力                                        18.68          28.45         0.82
 东北电气                                         2.39           0.96         3.10
 广船国际                                        17.14          13.74         1.56
 经纬纺机                                         9.75           7.01         1.73
 昆明机床                                         4.52           2.47         2.28
 一拖股份                                         8.04           5.07         1.98
 北辰实业                                         2.74           2.03         1.68
 创业环保                                         8.28           4.75         2.17
 中国中冶                                         1.73           1.52         1.42
 金风科技                                         9.11           8.37         1.36
 丽珠                                            46.00          47.00         1.22
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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