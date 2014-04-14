亚洲橡胶：东京期胶在清淡交投中反弹，受益于逢低买盘

路透东京4月14日 - 指标东京橡胶期货周一反弹，在上周连续第四周下滑后，投资者逢低买进。不过市场成交清淡，所有的目光都聚焦于中国周三将公布的GDP数据，以探求中国需求的前景。

东京工业品交易所(TOCOM)指标9月合约 <0#2JRU:>上涨0.3日圆，结算价报每公斤214.0日圆。

上周该合约收低4.2%，过去四周来下滑11%。

Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说：“市场小幅收高，但今天没有真正的方向，大家都在等待中国GDP数据，”他并指出成交量是日均值的一半左右。

路透此前调查中值显示，中国第一季GDP增长率可能从2013年第四季的7.7%放慢至7.3%。

"如果中国经济指标弱于预期，橡胶价格或将测试210日圆。不过低迷的数据或也会促使政府出台新的刺激措施，而这有利于市场。"

上海期交所主力9月合约 下跌200元人民币，收报每吨14,945 元，盘中一度跌至14,720元的三周低点。

新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤177.00美分，下跌2.30美分。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李婷仪)