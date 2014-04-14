亚洲橡胶：东京期胶在清淡交投中反弹，受益于逢低买盘

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月14日 - 指标东京橡胶期货周一反弹，在上周连续第四周下滑后，投资者逢低买进。不过市场成交清淡，所有的目光都聚焦于中国周三将公布的GDP数据，以探求中国需求的前景。
东京工业品交易所(TOCOM)指标9月合约 <0#2JRU:>上涨0.3日圆，结算价报每公斤214.0日圆。
上周该合约收低4.2%，过去四周来下滑11%。
Yutaka Shoji Co分析师Jiong Gu说：“市场小幅收高，但今天没有真正的方向，大家都在等待中国GDP数据，”他并指出成交量是日均值的一半左右。
路透此前调查中值显示，中国第一季GDP增长率可能从2013年第四季的7.7%放慢至7.3%。
"如果中国经济指标弱于预期，橡胶价格或将测试210日圆。不过低迷的数据或也会促使政府出台新的刺激措施，而这有利于市场。"
上海期交所主力9月合约 下跌200元人民币，收报每吨14,945 元，盘中一度跌至14,720元的三周低点。
新加坡商品交易所近月5月合约 最新报每公斤177.00美分，下跌2.30美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李婷仪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。