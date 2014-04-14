《热点聚焦》推进利率市场化中国央行高层现分歧？强调困难无碍改革决心

* 利率市场化，央行正副行长唱反调？

* 或为舆论为吸引外界注意力的误读

* 金融改革不能单兵突进

* 金融创新倒逼改革加速

作者 谢衡/李贺

路透北京4月14日 - 就在中国央行行长周小川明确表示利率市场化或将在两年内实现的整整一个月之后，有人跳出来唱反调，说条件还不具备。而这人正是他的得力副手--央行副行长易纲，这真是赚足了眼球的情节。

但这一切，恐怕只是舆论为吸引外界注意力的误读。

实际上，易纲只是再次强调了“中国金融改革受到一些条件约束”这一众所周知的事实。改革的举措从来都伴随着各种争议。更何况，目前包括金融在内的中国各领域改革都已进入深水区，任何实质性的跨步，都可能成为惊险的一跳。但分析人士指出，不要怀疑这一届政府改革的决心。

“易行长谈到的困难都是客观存在的。此外，同时推利率市场化和汇率市场化也会加剧中国经济运行的风险。但我认为，决不能低估了本届政府的改革决心。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩。

新华社此前援引中国央行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化。

易纲坦言，利率市场化改革，从微观层面来看，由于许多企业和地方政府融资平台缺乏预算硬约束机制，对利率并不敏感，还未为利率市场化做好准备；从宏观层面来看，当前中国经济面临一些下行压力，如果现在完全放开利率，短期利率和融资成本上升将不利于稳定经济增长。

而就在一个月以前，周小川在两会期间记者会上明确表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。

“易纲副行长讲的并不是利率市场化条件不具备，而是说金融改革受到其他领域改革和经济环境的约束，要慎重推行，今年的重点是汇率市场化和资本项目可兑换改革，利率改革宜谨慎推进。”申银万国首席宏观分析师李慧勇说。

谢亚轩提醒外界关注一个细节，就是央行的官方网站上有“易纲率中国人民银行代表团出席第29届国际货币与金融委员会会议”的信息发布，但并没有易纲对利率市场化的评论。

“改革有不同的声音是很正常的。利率市场化改革的时间表到底该怎么排，我相信央行内部肯定也有分歧，这个情况完全可以理解。关键是外界如何辨别。我们还是认为，央行渠道发布的官方说法才更有指导意义。”谢亚轩说。

**金融改革不能单兵突进**

不管易纲的本意为何，他的言论都“一石激起千层浪”，特别是原本就对推进利率市场化持谨慎态度的人士，更认为不应操之过急。

一位金融业界资深人士表示，央行很清楚利率市场化初期，均衡利率会上涨。但中国目前的特殊之处在于，经济下行压力加大，若均衡利率再上涨，就有可能造成债务可持续性的下降，发生金融风险。

“如果周行长真敢在两年内把存款利率放开，我就敢预言中国金融危机的爆发就不远了。”上述金融界资深人士说。

李慧勇认为，越来越多的证据表明当前的利率高企已经不是一个简单的周期性问题，而是结构性问题。既与利率市场化趋势性推高利率的客观规律有关，更与中国利率市场化过程中形成的风险和收益的不对称有关。个人追求回报，银行追求利润、地方政府投资导向，各自合理的逐利行为导致利率上行、社会融资成本高企、债务风险聚集。

“金融改革不能单兵突进，需要和其他部门譬如财税、要素价格、银行监管等其他改革相协调。从制度方面看，在地方和国企的预算软约束打破之前，在存款保险制度和金融机构破产制度建立之前，在找到一个合适的央行目标利率之前，利率市场化的步子不会迈得太大。”李慧勇称。

易纲称，中国有望在今年建立存款保险制度。

一位接近监管层的人士就表示，讨论了近二十年，目前方案已经很成熟的存款保险制度千呼万唤就是出不来，已经说明利率市场化牵动利益太多，推进阻力很大。“不过现在看，推不出来也是好事，存款保险制度出不来，存款利率上限就不可能打开，步子还是慢一点儿吧。”

这位接近监管层的人士认为，在中国央行的持续推动下，金融改革已经明显走在其他领域的前头。现在制约金融部门的改革因素都在实体经济中，在政府体制中。“现在中国经济中存在的各种问题，不是实现了利率市场化就能解决的，有可能适得其反。现在是金融改革该停下来等等其他领域改革的时候了。”

**改革应该如何排序？**

而周小川此前关于打开存款利率上限的表态，已经让市场预期中国将加速推进金融领域的市场化改革。

因为利率市场化不仅是中国推进整体改革于顶层设计层面的必然逻辑和趋势，在以互联网金融为代表的市场力量推动下，打破利率上限管制，更转化成为各市场主体的主动要求和实际行动。

“客观看，根据银行今年的一些表现，可以看出其对风险定价开始关注。可能利率市 场化的最终实现的时间不用两年。但这需要市场的理性和不暴发系统性风险为保障。”兴业证券首席宏观分析师王涵说。

中央财经大学金融学院教授郭田勇认为，从宏观角度看，无论政府职能转变，还是推进利率市场化，都是大势所趋。而从步骤看，同业大额存单可转让等一系列工作都在按部就班地推进。因此，两年内利率市场化的目标应该可以达到。

按理说，传统的商业银行应该是存款利率上限管制政策的忠实拥趸。但实际上，在互联网金融的冲击下，商业银行已经开始自己革自己的命，他们现在反而更希望监管层放开行政管制的束缚，让他们能够全情投入市场竞争。

申银万国董事长李剑阁此前就表示，中央对于利率市场化进程给出明确的时间表，是被金融创新逼出来的。整个银行改革变成主动积极的了，因为舆论出现了。“反正不搞也活不下去，不是央行逼着我搞，我不搞也不行了。”

周小川亦曾表示，市场上肯定是存在一种力量是推动利率市场化的。各种新兴的业务、新兴的业务方式，都是对利率市场化有推动作用的。 “经济好的时候谁都不愿意改，说日子这么好，瞎折腾啥呢；经济不好了，又不敢改，说改革搞死了怎么办--那你说什么时候改？”一位股份制银行高管这样说。

不过，对于改革到底应该如何排序，金融改革到底是应该停下来等待，还是继续一马当先成为拉动其他领域改革的力量？一位在中国金融领域浸淫了超过二十年的资深人士说，“这就全看最高领导层的理解和判断了。”（完）