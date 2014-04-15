《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月15日

*工商时报：

--为了遏阻炒作，打击量价异常的飙股，证交所接连从监视制度、信用交易管制挥出重拳，宣布下周一（21日）起，集中市场有价证券被公布第二次处置，融资比率最重可直接降为零，量价异常个股的融券保证金成数，最高甚至可达110%，柜买市场也将比照办理。

--中信金控 并购日本东京之星、台湾人寿，将陆续获准。金管会主委曾铭宗指出，金管会内部已先通过中信银申请并购日本东京之星银行一案，下周前会再通过台寿保合并案，中信金扩展版图两大案，确定成局。

--台积电 投资人说明会周四登场，市场预料第二季受惠20奈米制程产能放量，及部分客户追单，将挹注本季营收季增逾一成。在业绩利多预期下，该股昨日股价冲上120.5台币、创近14年新高，带动市值荣登3.12兆台币历史新高。

--民进党主席苏贞昌、前主席谢长廷昨日接连表示退出下届党主席选举。前主席蔡英文则发出声明表示，〞必须坚定承担，承先启后，完成世代传承和党的改革〞，党魁之争蔡英文笃定出线，主导民进党的后学运时代。

--朝野立委昨日针对劳基法修法进行讨论，希望提升〞劳动债权〞清偿顺位，并将资遣费及退休金纳入〞积欠工资垫偿基金〞。劳动部对于顺位提升表示乐观其成，但对垫偿基金纳入资遣费及退休金将使雇主缴纳基金费率飙升持保留立场；而金管会对工资退休金债权优于抵押权，强烈反对。

--前进东南亚打〞亚洲盃〞以及释股台企银，兆丰金 想出〞一石二鸟〞对策，将透过并购印尼与马来西亚的银行，一方面为兆丰引进相关的海外策略性投资人，一方面同步释股台企银，倘若此案获财政部核准执行，这不仅将是公股金控首度成功引进海外的策略性投资人，而且该策略性投资人还可同时持有两家公股金融机构股权。

*经济日报：

--友达 总经理彭双浪接受大陆媒体专访时表示，大陆面板业产能大开，将在2015年超越台湾，成为全球第二大面板生产基地，加上近期大陆有意将面板进口关税倍增至10%，都将对台湾业者造成威胁。

--公股行库响应政府加薪政策，华南金控 鸣枪起跑，预计今年4月起加薪，幅度平均3.2%，居三商银之冠，并且优于台银、土银、合库金等其他公股行库。

--金管会业务会报昨日通过募发准则修正案，扩大宝岛债等国际债券专业板投资人范围，增加资产逾3,000万台币的自然人及资产逾5,000万台币的法人，也可投资专业板，国内外企业发行的国际债券将一并适用。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘