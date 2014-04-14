《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
[市场摘要]
--日本股市：日经指数触及六个月新低，但逢低买盘帮助限制跌幅
日本股市日经指数周一跌至六个月新低，市场人气依然脆弱，因美股上周五交投动荡且乌克兰紧张局势升级。日经指数收低0.4%，报13,910.16点，为去年10月8日以来最低水准。日经指数上周下跌7.3%，创下日本股市自2011年3月大地震后该周以来的最大周线跌幅。东证股价指数在淡静交投中下滑0.1%至1,132.76点。
--中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前
中国股市沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。分析师表示，当前市场结构性行情依然明显，后市将延续震荡格局。沪综指收盘报2,131.539点，涨0.997点或0.05%，上证A股今日成交额864亿元人民币，上日为1,115亿元。
--香港股市：微幅收升，蓝筹股强劲表现拉高指数
香港股市微幅收高，交投偏淡，港交所等蓝筹股表现强劲，协助拉抬指数。恒生指数收高0.2%，至23,038.8点。恒生国企指数亦涨0.2%。
--汇市：欧洲央行言论打压欧元，但下滑程度不大
欧元从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号，暗示若欧元继续走高将采取行动。欧元兑美元在欧洲时段报1.3848美元，欧元兑日圆报140.70日圆，欧元兑瑞郎报1.2149瑞郎。美元兑日圆基本持平，报101.620。
--国际油市：布兰特原油期货升至近108美元，因乌克兰危机恶化
布兰特原油期货升至每桶108美元附近，因乌克兰和俄罗斯间的地缘政治紧张局势升高，引发了军事对立的风险。0604GMT，布兰特原油期货上涨0.52美元至107.85美元，日高为108.04美元。美国原油期货上涨0.44美元，至每桶104.18美元，上个交易日结算价上涨0.34美元。
--金属期市：LME期镍触及14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振
镍价周一续涨，触及一年多来最高水平。印尼拟停止矿石出口的举措，导致供应疑虑再起，而铜价在本周中国重要数据出炉之前少有变动。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及日高每吨17,839美元，是2013年2月以来最强水准。0638 GMT时，报17,790美元，上涨2.24%。
--欧元债市：德债收益率触及10个月低位，此前德拉吉警告欧元过强
德国公债收益率(殖利率)降至10个月低位，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示欧元走强可能引发进一步放宽货币政策。10年期德债收益率日内下跌1个基点，至1.50%，日内稍早一度跌至10个月低位1.491%。
--全球金市：钯金续涨至近三年高位，受供应疑虑支撑
钯金连续第五个交易日上涨，触及2011年8月以来高位。市场益发担忧，美国若对最大生产国俄罗斯扩大制裁行动，以及第二大生产国南非的劳工罢工延长，可能影响供应。0913GMT时，现货钯金升至809.25美元，现货金升至1,323.50美元。 (完) (整理 洪曦; 审校 蔡美珍)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。