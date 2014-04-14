《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及六个月新低，但逢低买盘帮助限制跌幅

日本股市日经指数周一跌至六个月新低，市场人气依然脆弱，因美股上周五交投动荡且乌克兰紧张局势升级。日经指数收低0.4%，报13,910.16点，为去年10月8日以来最低水准。日经指数上周下跌7.3%，创下日本股市自2011年3月大地震后该周以来的最大周线跌幅。东证股价指数在淡静交投中下滑0.1%至1,132.76点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前

中国股市沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。分析师表示，当前市场结构性行情依然明显，后市将延续震荡格局。沪综指收盘报2,131.539点，涨0.997点或0.05%，上证A股今日成交额864亿元人民币，上日为1,115亿元。

--香港股市：微幅收升，蓝筹股强劲表现拉高指数

香港股市微幅收高，交投偏淡，港交所等蓝筹股表现强劲，协助拉抬指数。恒生指数收高0.2%，至23,038.8点。恒生国企指数亦涨0.2%。

--汇市：欧洲央行言论打压欧元，但下滑程度不大

欧元从今年高点附近小幅回落，此前欧洲央行发出迄今最强烈信号，暗示若欧元继续走高将采取行动。欧元兑美元在欧洲时段报1.3848美元，欧元兑日圆报140.70日圆，欧元兑瑞郎报1.2149瑞郎。美元兑日圆基本持平，报101.620。

--国际油市：布兰特原油期货升至近108美元，因乌克兰危机恶化

布兰特原油期货升至每桶108美元附近，因乌克兰和俄罗斯间的地缘政治紧张局势升高，引发了军事对立的风险。0604GMT，布兰特原油期货上涨0.52美元至107.85美元，日高为108.04美元。美国原油期货上涨0.44美元，至每桶104.18美元，上个交易日结算价上涨0.34美元。

--金属期市：LME期镍触及14个月高位，受到印尼矿石出口限令的提振

镍价周一续涨，触及一年多来最高水平。印尼拟停止矿石出口的举措，导致供应疑虑再起，而铜价在本周中国重要数据出炉之前少有变动。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及日高每吨17,839美元，是2013年2月以来最强水准。0638 GMT时，报17,790美元，上涨2.24%。

--欧元债市：德债收益率触及10个月低位，此前德拉吉警告欧元过强

德国公债收益率(殖利率)降至10个月低位，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示欧元走强可能引发进一步放宽货币政策。10年期德债收益率日内下跌1个基点，至1.50%，日内稍早一度跌至10个月低位1.491%。

--全球金市：钯金续涨至近三年高位，受供应疑虑支撑