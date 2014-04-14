《热点透视》希腊经济可望步入良性循环

曾做过记者的To Potami领袖Stavros Theodorakis表示，他打算狙击那些数十年来阻碍希腊进步的大大小小的寄生虫们。当然有大量要应对的事情：不论是控制媒体并推高油价的寡头政客、还是导致牛奶到法律服务等方方面面成本居高不下的不利竞争作法、更不用说普遍的逃税现象。

To Potami领袖们尚无政治记录。实际上，参选人员不允许是有资历的政客。而且，该党派的计划也模糊不清。不过，该党派可能作为下次大选后Syriza或是萨马拉斯的执政联盟伙伴，从而成为一股调和力量。

同时，有个大问号是萨马拉斯是否会充分实施其与欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)达成的300项计划。这些计划基本与国家现代化和经济自由化相关。

萨马拉斯并非天生的改革家，不过他的财长Yiannis Stournaras却是这样的人。一大隐忧是Stournaras可能会在内阁重组时被拔除。如果一如我上周在希腊听闻的传言，他被萨马拉斯的亲市场欧洲顾问Stavros Papastavrou所取代，并担任央行总裁，倒不一定是个坏主意。

但如果已经做了这么多努力，但希腊仍没有善始善终，那将是奇耻大辱。俗话说得好：三十六拜都拜了，还差这最后一哆嗦吗？(完)