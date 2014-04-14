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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 17:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元：关注澳洲央行会议记录和中国GDP

0847 GMT

* 周二将发布澳洲央行4月1日会议记录；周三出炉中国第一季GDP数据，增速预估值为7.3%

* 澳洲央行总裁史蒂文斯4月1日的表态打压澳元现货汇率

* 澳元/美元支撑位包括亚盘低点0.9377、周五低点0.9362及0.9335

* 0.9362接近0.9205(4月3日低点)-0.9461一波涨势的38.2%菲波纳奇回档位

* 阻力位在亚盘高点0.9409、周五高点0.9427和4月10日高点0.9461

* 今天美国时段将有大量0.9380期权到期(完)

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