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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 08:47 BJT

《台湾重要政经日程》--4月15日

===================今日重要政经消息=============================

4/15(二)

-- 9:00 两岸企业重建研讨会。

--11:00 Google云端平台首度登台媒体聚会。

--14:30 宏基 Liquid E3上市发表会。

--16:20 央行公布银行办理人民币业务概况。

--19:00 中华经济研究院〞当前两岸谈判所存在的问题与探讨〞演讲。

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4/16(三)

--开发金控 投资人说明会。

4/17(四) *-- 9:00 金管会、财政部官员赴立院备询服贸协议未过对金融业影响。

--14:00 台积电 投资人说明会。

4/21(一)

--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。

4/22(二)

--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。

--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。

4/23(三)

--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。

4/25(五)

--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。

4/30(三)

--友达 公布第一季财报。

5/5(一)

--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。

5/6(二)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。

5/7(三)

--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。

5/8(四)

--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。

5/9(五)

--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

5/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。

6/2(一)

--端午节休市一日。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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