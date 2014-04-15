《台湾重要政经日程》--4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
===================今日重要政经消息=============================
4/15(二)
-- 9:00 两岸企业重建研讨会。
--11:00 Google云端平台首度登台媒体聚会。
--14:30 宏基 Liquid E3上市发表会。
--16:20 央行公布银行办理人民币业务概况。
--19:00 中华经济研究院〞当前两岸谈判所存在的问题与探讨〞演讲。
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4/16(三)
--开发金控 投资人说明会。
4/17(四) *-- 9:00 金管会、财政部官员赴立院备询服贸协议未过对金融业影响。
--14:00 台积电 投资人说明会。
4/21(一)
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三)
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
4/30(三)
--友达 公布第一季财报。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6(二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8(四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。