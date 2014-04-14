更新版 1-台湾货币市场：短票与RP利率向低档靠拢，惟需关注外资动向

* 两年存单交割无碍市场宽裕情势

* 汇市与股市走低，观察外资是否汇出

* 短票与RP利率向低档靠拢 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周一持稳于低位。市场人士认为，今日虽有100亿台币两年期定存单交割，但因市场资金宽松状况不变，对调度并无影响。

资金偏多再加上发票量与可供承作债券券源偏少，今日短票与RP利率均持续向低档靠拢。

惟银行间资金调度人士也提及，今日台币兑美元< 收贬且股市也下跌，要观察外资是不是有在股市获利了结并汇出的可能。若转为汇出，相信能对深受资金去化所苦的货市带来一点帮助。

〞今天都是到期续，没有什么新增需求。〞一位大型行库资金调度交易员说。

另一行库资金调度人士则称，今日虽有拆入需求，不过资金调度都很顺畅，利率也维持在低档。

台币兑美元 周一收低1.01角。交易员表示，今日美元实质买盘出笼，且外资汇入力道不大，盘面由美元买盘导引，台币单日跌幅达0.33%，稍稍出乎市场意料。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超69.26亿台币，自3月21日以来至今已是连续第16个交易日买超，共计买超977.03亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.42%，上日收盘价0.380-0.43%。

**短票利率向低位靠拢**

短票市场方面，票券交易人士指出，本周短票到期量比上周低，且今日台电与中油没有标售短票，令部分急于去化资金的投信接受下调利率的安排，并牵动银行端利率走低。

一大型票券商交易员表示，投信代操劳退基金的资金仍持续涌入短票市场，由于今日发行量偏低，早于上周五就被投信业者框完。今日顺势下调投信的一个月短票利率至0.57%，银行端的也从0.60%下调至0.59%。

该交易员指出，投信的短票需求可能要到4月底才会消化完毕，纵然如此，短票利率也将因每月到期续约的资金去化压力，不易上调。

不过另一大型票券商交易员认为，相较于银行与寿险，投信资金稳定性不佳，尤其每逢月底与季底更是投信解约的高峰，不利于票券商的资金调度安排。因此纵然有投信代操资金的需求利多，但公司的政策仍是浅尝即止即可。

〞不能全放在一个篮子，这对我们来说是不稳定的资金。〞他说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重增加。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。

台湾央行周一共发行2,241.7亿台币存单，其中包含100亿两年期定存单。与今日存单到期金额2,142亿相较，存单发行余额增99.7亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，落点分别为周二962.5亿、周三834亿、周四3,360亿及周五3,629.5亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负326亿台币，累计超额准备为628亿，加计前期1%的超额准备为1,686亿台币。

**RP券源稀缺**

债券市场附买回(RP)利率持稳低位。交易员认为，目前投信端及寿险端资金偏松，找券需求相当踊跃，令公债及公司债RP交投向区间低位靠拢。

交易员并表示，原本券源缺乏情况依旧持续，目前券源仍不足以消化市场需求，近日一早就有客户提前框明日的券，短线料RP交投利率将持在当前低位。

“有外银参与的话，RP利率趋势向下。〞一大型证券商交易员说。

上述证券商交易员指出，短线债券交易频繁，RP券源供给较不稳定，加上近期外银积极表达低利抢券的意愿，不过因外银承作天期较长，因此暂未与外银成交，若转与外银承作，RP利率料将下探低位。

票券商交易员表示，今日投信端在接近午间的交投转趋热络，但因RP券源有限无法供给应有需求，不排除因为银行端资金偏松转进货币型基金令投信端资金去化压力加大。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，极少数成交在0.53%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，极少数成交在0.63%，此皆大致同于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。