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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 18:01 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，票券业卖超3亿台币

路透台北4月15日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     32.50     31.00        +1.50
     票券业         0      3.00        -3.00
     证券业      8.50      7.00        +1.50
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