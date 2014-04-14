《汇市简讯》欧元/美元跌向21日均线位置1.3806

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
0920 GMT
* 欧元/美元创新低1.3816，仍下看1.3806
* 欧元区2月工业生产数据环比符合预期，同比增长
* 随着欧洲投资者平仓，市场对数据反应平平
* 1.3830-35一线布有卖单，1.3830更多卖单
* 据称部分亚洲投资者回补1.3815-20的空单
* 若升至1.3845上方，料有更多空头回补(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM