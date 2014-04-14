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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 17:36 BJT

《汇市简讯》欧元/美元跌向21日均线位置1.3806

0920 GMT

* 欧元/美元创新低1.3816，仍下看1.3806

* 欧元区2月工业生产数据环比符合预期，同比增长

* 随着欧洲投资者平仓，市场对数据反应平平

* 1.3830-35一线布有卖单，1.3830更多卖单

* 据称部分亚洲投资者回补1.3815-20的空单

* 若升至1.3845上方，料有更多空头回补(完)

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