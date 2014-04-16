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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 17:52 BJT

台湾金融：寿险公会称寿险业1-3月总保费收入年增10.7%

路透台北4月16日 - 台湾寿险公会周三表示，2014年1-3月寿险业总保费收入较上年同期成长10.7%，其中
初年度保费收入(FYP)年增15.9%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-3月寿险业总保费收入达6,777亿台币；其中初年度保费收入达
2,990亿元，至于续年度保费收入则约为3,787亿元，较上年度增加7%。
    
    寿险业2014年前3年保费收入统计表:  (单位:亿台币)
       项目          2014年1-3月      2013年1-3月   成长率(%)
 初年度保费                2,990            2,581       +15.9
 续年度保费                3,787            3,539        +7.0
       合计                6,777            6,120       +10.7
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
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