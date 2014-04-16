台湾金融：寿险公会称寿险业1-3月总保费收入年增10.7%

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北4月16日 - 台湾寿险公会周三表示，2014年1-3月寿险业总保费收入较上年同期成长10.7%，其中 初年度保费收入(FYP)年增15.9%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2014年1-3月寿险业总保费收入达6,777亿台币；其中初年度保费收入达 2,990亿元，至于续年度保费收入则约为3,787亿元，较上年度增加7%。 寿险业2014年前3年保费收入统计表: (单位:亿台币) 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 成长率(%) 初年度保费 2,990 2,581 +15.9 续年度保费 3,787 3,539 +7.0 合计 6,777 6,120 +10.7 (完) (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。