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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 17:45 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，因欧洲央行就欧元涨势发出警告

乌克兰紧张局势引发避险操作，亦支撑美元。

但英镑兑欧元变化最突出。欧元/英镑 跌0.35%至0.8269英镑，结束了上周从一个月低点0.82315开始的反弹走势。欧洲央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。

“投资者对于英国的热情尚未结束。数据仍然很好，而另一方面，欧洲央行进一步放松货币政策看来只是时间问题，”IronFX Global的外汇策略主管Marshall Gittler表示，“欧元兑英镑将不断走低。”

交易商表示，对于欧洲央行实施量化宽松的预期可能让欧元承压，但欧元不太可能大幅下滑，除非欧洲央行真正采取行动。(完)

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