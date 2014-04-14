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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 17:42 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受乌克兰情势压抑

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* 乌克兰情势令欧元承压，欧元/英镑看向0.8264英镑

* 乌克兰领袖称，当局并不反对东部地区举行公投

* 俄罗斯表示，东乌克兰必须能够对筹办公投参与意见

* 0.8261英镑为欧元由4月9日低点0.8232升至周五高点0.8310的6.18%回档位

* 英国周二公布3月CPI数据，市场预估增幅1.6%。欧元区周三公布3月CPI，市场预估增幅0.5%，与初估值一致。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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