路透基点：中国太平保险控股寻求8亿港元融资--TRLPC

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国太平保险控股正寻求8亿港元(1.03亿美元)四年期融资。
三井住友银行担任牵头行兼簿记行，已经开始承销该贷款案。
该贷款包括定期贷款和循环信贷两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点和加码195个基点。
定期贷款部分占贷款总额的三分之二，循环信贷部分占三分之一。平均利率为较Hibor加码188个基点。
数量有限的银行受邀参加。承贷3亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为220个基点，承诺费率128个基点；承贷2-2.5亿港元的银行获得安排行的头衔，综合收益216个基点，承诺费112个基点；承贷1-1.5亿港元的银行担任经理行，综合收益213个基点，承诺费100个基点。
回复截止5月9日。所筹资金将用于公司一般运营资本。
中国太平保险控股在香港上市，该公司去年偿还了一笔28.5亿港元的贷款。消息人士称，这笔2011年7月取得的贷款是通过双边贷款偿还。
上月底，中国太平保险控股公布的财报显示全年获利增长16.3%，为153亿港元。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。