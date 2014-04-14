路透基点：中国太平保险控股寻求8亿港元融资--TRLPC

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国太平保险控股正寻求8亿港元(1.03亿美元)四年期融资。

三井住友银行担任牵头行兼簿记行，已经开始承销该贷款案。

该贷款包括定期贷款和循环信贷两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码185个基点和加码195个基点。

定期贷款部分占贷款总额的三分之二，循环信贷部分占三分之一。平均利率为较Hibor加码188个基点。

数量有限的银行受邀参加。承贷3亿港元的银行获得主办行头衔，综合收益为220个基点，承诺费率128个基点；承贷2-2.5亿港元的银行获得安排行的头衔，综合收益216个基点，承诺费112个基点；承贷1-1.5亿港元的银行担任经理行，综合收益213个基点，承诺费100个基点。

回复截止5月9日。所筹资金将用于公司一般运营资本。

中国太平保险控股在香港上市，该公司去年偿还了一笔28.5亿港元的贷款。消息人士称，这笔2011年7月取得的贷款是通过双边贷款偿还。

上月底，中国太平保险控股公布的财报显示全年获利增长16.3%，为153亿港元。(完)