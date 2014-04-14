台湾金融：三商寿以39.5亿台币取得西门町TiT国际广场

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北4月14日 - 台湾中型保险公司--三商美邦人寿 周一表示，以39.5亿台币取得位于西门徒步区旁TiT国际广场B1至5F的商场部分，为2014年上半年以来成交金额最高的商业不动产销售案。
三商美邦人寿发布新闻稿并指出，自2011年开放陆客自由行以来，台北市西门町及站前商圈观光人潮大量涌入，成为国际观光客必访景点之一，商旅饭店、零售店家皆争相插旗西门商圈。
“随着陆客来台旅次增加，更显西门町未来商机无限，国际品牌更看准此商机，将视西门町作为进军台北市西区的拓点首选。”三商美邦人寿发言人杨棋材说。
三商美邦人寿亦称，目前商用不动产市场上卖方仍普遍惜售，台北市已几乎找不到符合金管会对保险公司所设定不动产投资投报规定之物件，本案经议价方式取得，且租金报酬率符合金管会规定。
目前台湾金管会对于保险业不动产投资报酬率的最低限制为2.875%。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。