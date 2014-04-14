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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 18:37 BJT

路透基点：酷派集团融资规模降至1.1亿美元--RLPC

路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，港上市公司酷派集团三年期定期贷款融资规模降至1.10美元，原本目标为1.25亿美元。

有八家银行参与这项贷款。中国信托银行(2,500万美元)、东亚银行(2,000万美元)、彰化银行国际金融业务分行(OBU)(2,000万美元)、第一商业银行OBU(1,000万美元)、华南银行OBU(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、大众银行OBU(1,000万美元)、以及日盛银行(500万美元)。

这笔交易已经进入文书审理程序。

一如先前报导，这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，这笔贷款利率在上月初从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点。

核贷3,000万美元以上的银行将可取得100个基点的前端费，核贷2,000-2,900万美元的银行则可取得75个基点的前端费。

贷款资金将用于一般经营目的。

酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，同时也涉足地产投资。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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