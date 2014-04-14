路透基点：酷派集团融资规模降至1.1亿美元--RLPC

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，港上市公司酷派集团三年期定期贷款融资规模降至1.10美元，原本目标为1.25亿美元。
有八家银行参与这项贷款。中国信托银行(2,500万美元)、东亚银行(2,000万美元)、彰化银行国际金融业务分行(OBU)(2,000万美元)、第一商业银行OBU(1,000万美元)、华南银行OBU(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、大众银行OBU(1,000万美元)、以及日盛银行(500万美元)。
这笔交易已经进入文书审理程序。
一如先前报导，这笔无担保的子弹式贷款由瑞银集团协调安排，这笔贷款利率在上月初从较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点上调至325个基点。
核贷3,000万美元以上的银行将可取得100个基点的前端费，核贷2,000-2,900万美元的银行则可取得75个基点的前端费。
贷款资金将用于一般经营目的。
酷派集团之前名为中国无线，致力于研发、生产和销售手机，同时也涉足地产投资。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。