黑莓计划推出Heartbleed漏洞补丁

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿4月13日（记者 Jim Finkle） - 黑莓 称，计划在周五前为Android和iOS设备的通讯软件发布安全更新，应对“Heartbleed”安全威胁。
研究人员上周警告称发现Heartbleed漏洞，该漏洞存在于常用的加密软件OpenSSL，黑客可利用该漏洞盗取大量信息。
安全专家最初提醒企业提防网站受到攻击，但随后也对使用这一技术的数据中心以及Android和iOS软件的手机发出威胁警告。
黑莓高级副总裁Scott Totzke周日对路透表示，尽管大多数黑莓产品不使用易受攻击的OpenSSL软件，该公司还是需要升级两款广泛使用的产品：Secure Work Space企业邮件以及Android与iOS版的BBM通讯程序。
他表示，黑客可能通过WiFi或运营商网络攻击这些产品。
但他指出，“风险非常低”，因为黑莓的安全技术让黑客很难成功盗取数据。
Totzke表示，即使不进行更新，这些应用也是安全的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM