黑莓计划推出Heartbleed漏洞补丁

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿4月13日（记者 Jim Finkle） - 黑莓 称，计划在周五前为Android和iOS设备的通讯软件发布安全更新，应对“Heartbleed”安全威胁。

研究人员上周警告称发现Heartbleed漏洞，该漏洞存在于常用的加密软件OpenSSL，黑客可利用该漏洞盗取大量信息。

安全专家最初提醒企业提防网站受到攻击，但随后也对使用这一技术的数据中心以及Android和iOS软件的手机发出威胁警告。

黑莓高级副总裁Scott Totzke周日对路透表示，尽管大多数黑莓产品不使用易受攻击的OpenSSL软件，该公司还是需要升级两款广泛使用的产品：Secure Work Space企业邮件以及Android与iOS版的BBM通讯程序。

他表示，黑客可能通过WiFi或运营商网络攻击这些产品。

但他指出，“风险非常低”，因为黑莓的安全技术让黑客很难成功盗取数据。

Totzke表示，即使不进行更新，这些应用也是安全的。（完）

编译：李富强 发稿：王琛 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。