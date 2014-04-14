马来西亚期市：棕榈油期货创逾一周高点，因原油价格走强和出口前景改善

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
马来西亚棕榈油期货指标6月合约 周一收盘微升0.2%至每吨2,621马币(807美元)，盘中稍早曾触及2,665马币，为4月4日以来高点。
总成交量为34,738口，略低于35,000口的平均水平。
路透分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料将测试每吨2,651马币的阻力位，很有可能突破这一水平，进一步涨至2,676马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 白云)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。