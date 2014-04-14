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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 18:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创逾一周高点，因原油价格走强和出口前景改善

马来西亚棕榈油期货指标6月合约 周一收盘微升0.2%至每吨2,621马币(807美元)，盘中稍早曾触及2,665马币，为4月4日以来高点。

总成交量为34,738口，略低于35,000口的平均水平。

路透分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料将测试每吨2,651马币的阻力位，很有可能突破这一水平，进一步涨至2,676马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 白云)
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