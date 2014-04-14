以色列称“无法接受”克里对伊朗核期限的评论

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷4月14日 - 美国国务卿克里谨慎提出制定一项协议，使伊朗在6-12个月内无法获得生产核武器的能力；对此，以色列周一表示“无法接受”。

“美国人、欧洲人甚至是俄罗斯人过去和近期都说过，必须在多年时间内限制伊朗获得生产核武器的能力，是很多年、而不仅仅是几个月。”以色列负责核事务的内阁部长Yuval Steinitz表示。

克里上周向美国参议员们介绍情况时并未提到谈判人员会满足于6-12个月的期限，但他指出，伊朗获得生产核武器能力所需的时间“远远多于”现在的两个月。

“克里所说的话……令人担忧，令人吃惊，让人无法接受。”Steinitz对Israel Radio说道。

“我们无法接受任何允许伊朗在几个月至一年时间内获得生产核武器能力的协议，因为这说不通。”Steinitz称，并重申以色列要求剥夺伊朗的核能力。

“这将鼓励伊朗生产核武器，而阿尔及利亚、埃及、沙特阿拉伯等逊尼派阿拉伯国家、甚至是土耳其和阿联酋等国也会开始核武器竞赛。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。