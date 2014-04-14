CNH动态：人民币即期贬至十三个月来新低，境内油盘购汇对市场影响增大

路透香港4月14日 - 离岸人民币现汇 周一小幅继续下跌，一度跌至6.2231，创自去年3月18日以来市场新低，交易人士认为，近期人民币波幅明显加大，而近期油盘境内购汇对市场影响增大。

“周一境内即期市场尾盘有较大油盘购汇，直接打破市场震荡格局，抬升美元，CNH也跟着往上走（跌），而即期和远期市场上，又有台资机构大举购汇，前段时间，市场均衡点在6.18-6.20，目前看，人民币短期内还会继续小跌。”一位外资行交易员称。

亦有分析师表示，预计短期内仍维持窄区间波动，人民币应不会出现大的贬值，但涨回去应该也没那么快，近期并没有好的观察点。

据美银美林 的一项调查显示，亚太区企业CFO（首席财务官）预计今年商业景气向好，主要担忧在于中国经济增速放缓，多于美国退出量化宽松。

本地时间下午6：23分时，离岸人民币现汇 报6.2230，较上日的6.2100下跌130点子或-0.21%。境内人民币 亦收贬于三周来新低，至6.2191。今日人民币兑美元中间价 为6.1531元，上日中间价为6.1495元。

全球汇市上，欧元周一从今年高点附近小幅回落，央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策。 欧洲央行管理委员会成员诺亚周一说，“欧元越强势，就越需要宽松货币政策。”欧元兑美元 、日圆 和英镑 都下跌约0.3%。 美元兑日圆 基本持平。（完）

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