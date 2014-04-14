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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 18:52 BJT

全球贸易：2014年全球贸易状况有望改善，但仍会低于趋势水平--WTO

路透日内瓦4月14日 - 世界贸易组织(WTO)周一将2014年全球商品贸易增幅预估小幅上修至4.7%，但表示，增幅预计在2015年前无法恢复到历史趋势水平5.3%。

“如果GDP预估与实际相符，我们预计2014年全球商品贸易量将全面温和增长，增长趋势在2015年料进一步巩固，”WTO总干事阿泽维多在日内瓦举行的记者会上说。

WTO称，2013年全球以美元计的服务出口值增长6%至4.6万亿美元，2012年增幅为2%。

WTO还称，全球贸易预估的主要变数是欧盟经济复苏的速度。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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