《热点透视》中国如何吹大伦敦房价泡沫

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 蔡美珍

路透伦敦4月14日 - 搭乘伦敦地下铁到Aura住宅建案是一段颇长的旅程。从滑铁庐车站出发，要坐42分钟才会到距离工地最近的Edgware车站。这个集合公寓建案尚未完工，工地原址是由一个现在已经倒闭的球会使用。如果打算在周末造访，碰上地铁很多路段停驶，就必须绕道至最近的Canon’s Park车站。从那里要走上15分钟，路上会经过一家被木板围起来的酒馆、一家Lidl超市、一些一楼窗户被砸碎的市政府办公厅。从任何角度来看，这与房屋仲介商形容的“伦敦市中心高级地段”都相去甚远。

但是像Aura这种建案，非常能够反映伦敦房屋泡沫的转变。在6,000英里之外，香港文华东方酒店的13楼，一群投资客围着Aura建案的缩小模型参观。其中有些是富裕的香港中产阶级夫妇，打算为长期未来投资几十万英镑。其他则是打算短线买卖。他们计划现在先付售价的10%，等到房价上涨了，在明年建案完工开放入住之前就可以转手大赚一笔。

外国人士投资伦敦地产早已不是新鲜事。根据土地注册资料，自从伦敦房价在2009年3月触底后，海外人士的强烈买兴，已经将伦敦市中心高级地段Kensington及Chelsea的房价推升75%。Aura建案所在的Harrow区，房价只上涨24%。

但外国热钱现在可能漫流到邻近区域。据地产研究公司Rightmove估计，过去一年来，Harrow区房价上涨12%，Kensington区实际下跌5%。同期间，根据Knight Frank的资料，在伦敦较大的范围内，价格100万英镑以下物业由中国买主买下的比例为7.5%，由2010年的2.7%大幅上升。

精明的中国投资客与物色伦敦豪宅的俄罗斯石油富豪想法不同。两者虽然都被英国政局稳定所吸引，但许多中国买主看中的是5%以上的出租收益，这种出租收益只有在远离伦敦市中心的地段才有，市中心的出租收益通常不到3%。

不过，也有很多算盘没这么精的中国买主。根据一名熟知情况的人士指出，三年前，中国内地只有七场国际房产博览会。现在有200场，每场都挤满兴致勃勃的投资客，许多人不懂英文，也不清楚他们买的是什么。夸大不实的开发商在宣传图片上动些手脚，让Canary Wharf看起来彷佛就紧靠着伦敦塔桥，但实际上两者在泰晤士河沿岸相隔了三英里。一名想在伦敦置产的倒楣投资客，最后买到的物业竟然远在林肯郡。

但中国的资金潮可能只会愈来愈热。目前中国公民要将资金移到海外，还会面临好几道阻碍。但随着中国未来10年逐步开放资本帐，根据英国央行的资料，中国的国际投资总额相对全球国内生产总值(GDP)的比例，可能从目前的5%跳升到30%。其中一些资金将会流入伦敦房地产。国际房产搜寻网站“居外”预测，到2016年时，中国将取代新加坡，成为在伦敦置产的最大外国势力。

对于英国财政大臣欧思邦而言，最大的问题是这到底要不要紧。有些人会说，像Aura这种即将完工的建案，以实际房屋规划出售，是利用外国现金扩大伦敦的房屋供给。但根据两名中国房市观察人士指出，许多尚未动工的预售屋是以高价卖给外国投资人。居外网站的半数以上客户目前是购买成屋。

欧思邦可以予以反制。英国近期推出一些措施，企图使房市泡沫降温，包括对外国投资客课征资本利得税，对透过空壳公司购买的外国投资人课征15%印花税。英国政府也考虑，准许地方议会对房屋空置的屋主课征较高税率。

但这些措施比不上香港，香港对所有非永久性居民都额外课征15%税率。欧思邦可能考虑跟进，不过根据欧洲的规定，英国不能对欧元区的买主给予差别性待遇。

不过伦敦当地想买房子的人，最好别抱太高期望。眼见地缘政治风向有变，欧思邦非常积极访问中国，准许中国银行业者开设更多英国分行，向中国富人发出更多签证。如果欧思邦出手刁难，让中国投资客的资金更难停泊于伦敦，会显得与他的友好努力格格不入。或许现在看起来没什么说服力，但假以时日，伦敦市中心高级地段真的会一路延伸到Edgware。(完) (译文审校 王洋)