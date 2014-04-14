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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 19:44 BJT

东南亚股市：新加坡股市收在一周高位，其它多数股市下滑

路透数据显示，新加坡股市收高0.52%至3214.83点，为4月3日以来高点。

印尼股市 攀升1%，金融业板块表现出众。

路透数据显示，菲律宾股市 连续第三日下跌，收低0.11%，成交量创近三个月低点。

马来西亚股市 基本持平，微跌0.06%。越南股市 下滑0.74%。

泰国股市周一因公共节假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.91 416.81 -0.22 +7.09 388.37

新加坡 3214.83 3198.22 +0.52 +1.50 3167.43

马来西亚 1851.53 1852.66 -0.06 -0.83 1866.96

印尼 4864.88 4816.58 +1.00 +13.82 4274.18

菲律宾 6589.55 6596.96 -0.11 +11.88 5889.83

越南 596.11 600.57 -0.74 +18.13 504.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 王洋/朱晓军；审校 白云)
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