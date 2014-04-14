东南亚股市：新加坡股市收在一周高位，其它多数股市下滑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透数据显示，新加坡股市收高0.52%至3214.83点，为4月3日以来高点。
印尼股市 攀升1%，金融业板块表现出众。
路透数据显示，菲律宾股市 连续第三日下跌，收低0.11%，成交量创近三个月低点。
马来西亚股市 基本持平，微跌0.06%。越南股市 下滑0.74%。
泰国股市周一因公共节假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 415.91 416.81 -0.22 +7.09 388.37
新加坡 3214.83 3198.22 +0.52 +1.50 3167.43
马来西亚 1851.53 1852.66 -0.06 -0.83 1866.96
印尼 4864.88 4816.58 +1.00 +13.82 4274.18
菲律宾 6589.55 6596.96 -0.11 +11.88 5889.83
越南 596.11 600.57 -0.74 +18.13 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 王洋/朱晓军；审校 白云)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。