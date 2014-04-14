版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 19:36 BJT

投行观点：法国兴业银行给予富国银行“持有”的评级，目标股价从45美元上调至47
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐