国际油市：亚洲380-cst燃料油统售价格反弹至两周高位，受原油走强支撑

路透新加坡4月14日 - 亚洲指标380-cst燃料油价格反弹至两周高位，受原油价格走强的支撑，因俄罗斯/乌克兰两国间的紧张局势升温，激发对能源供给可能中断的担忧。

路透数据显示，亚洲380-cst燃料油报每吨592.41美元，较上周五上涨3.61美元。

交易员表示，尽管统售价格(flat price)上涨，但亚洲燃料油仍维持弱势，需求未加速，尤其是船用燃料油的需求。

船用燃料油升水连续第三日下滑，跌至较380-cst燃料油每吨升水1.09美元，低于上周五的1.2美元。

据悉一些燃料油以每吨较船货价格升水不足1美元出售。

一位在新加坡的交易员说：“这是有可能的，因为市场在下行。”

新加坡贸易商兴隆主导着现货交易，它是周一市场上总计四艘380-cst燃料油船货的唯一卖家。

交易员指出兴隆稍早曾分别从维多和嘉能可购入船期在4月末-5月初的380-cst燃料油，价格介于每吨581-583美元。(完)

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