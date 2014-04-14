国际油市：亚洲380-cst燃料油统售价格反弹至两周高位，受原油走强支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月14日 - 亚洲指标380-cst燃料油价格反弹至两周高位，受原油价格走强的支撑，因俄罗斯/乌克兰两国间的紧张局势升温，激发对能源供给可能中断的担忧。
路透数据显示，亚洲380-cst燃料油报每吨592.41美元，较上周五上涨3.61美元。
交易员表示，尽管统售价格(flat price)上涨，但亚洲燃料油仍维持弱势，需求未加速，尤其是船用燃料油的需求。
船用燃料油升水连续第三日下滑，跌至较380-cst燃料油每吨升水1.09美元，低于上周五的1.2美元。
据悉一些燃料油以每吨较船货价格升水不足1美元出售。
一位在新加坡的交易员说：“这是有可能的，因为市场在下行。”
新加坡贸易商兴隆主导着现货交易，它是周一市场上总计四艘380-cst燃料油船货的唯一卖家。
交易员指出兴隆稍早曾分别从维多和嘉能可购入船期在4月末-5月初的380-cst燃料油，价格介于每吨581-583美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。