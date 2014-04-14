国际油市：亚洲航煤和柴油保持较大价差，受累于航煤需求疲弱

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透首尔4月14日 - 亚洲航煤和柴油现货价差周一保持较高水平，交易商称这是由于航煤需求疲软和供应高企打压价格。
他们称，尽管价差较周五缩窄0.15美元至每桶贴水2.65美元，由于季节性的航煤需求低迷，以及套利窗口关闭，价差预计将保持较高水平。
“看起来炼厂可能会考虑在柴油中混合航煤，”一位交易消息人士称。
他们还表示，亚洲炼厂普遍展开维护可能有助于暂时改善市场人气，但投资者仍担心这些炼厂重开后的市场前景。
Energy Aspects分析师表示，陷入供应过剩和需求增长缓慢的全球航煤市场，可能会因中东航煤产量提高而继续饱和。
亚洲炼厂大范围展开维护正支撑市场，但这可能只是短期影响，因为炼厂将在第三季恢复生产，而且中国柴油出口也有待观察。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 白云)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。