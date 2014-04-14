国际油市：亚洲航煤和柴油保持较大价差，受累于航煤需求疲弱

路透首尔4月14日 - 亚洲航煤和柴油现货价差周一保持较高水平，交易商称这是由于航煤需求疲软和供应高企打压价格。

他们称，尽管价差较周五缩窄0.15美元至每桶贴水2.65美元，由于季节性的航煤需求低迷，以及套利窗口关闭，价差预计将保持较高水平。

“看起来炼厂可能会考虑在柴油中混合航煤，”一位交易消息人士称。

他们还表示，亚洲炼厂普遍展开维护可能有助于暂时改善市场人气，但投资者仍担心这些炼厂重开后的市场前景。

Energy Aspects分析师表示，陷入供应过剩和需求增长缓慢的全球航煤市场，可能会因中东航煤产量提高而继续饱和。

亚洲炼厂大范围展开维护正支撑市场，但这可能只是短期影响，因为炼厂将在第三季恢复生产，而且中国柴油出口也有待观察。(完)

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