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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 21:34 BJT

美国热股：天合光能预估第一季出货量低于预期，股价盘前大跌5%

路透4月14日 - 中国太阳能企业--天合光能(Trina Solar) 预估称，第一季太阳能模组出货量低于预期，因对欧盟出口下降。

该公司股价周五收在11.56美元，周一盘前大跌5.02%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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