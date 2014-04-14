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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 21:37 BJT

美国热股：富国银行第一季净利大增，股价盘初上涨

路透4月14日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 公布称，第一季净利增长14%，由于几项节本措施和一次性收益，帮助该行抵消了房贷发放规模创下五年半低点的影响。

瑞银投资研究将该银行股票目标价从46.50美元调升至50美元，巴克莱资本也将富国目标股价从52美元升至57美元。

评级机构惠誉表示，该银行第一季获利“良好”，“符合其信用评级，评级仍属于全球最高水平之一。”

该银行股价周五收在48.08美元，周一盘初上涨约0.5%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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