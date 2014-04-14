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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 21:38 BJT

美国热股：黑莓称将推出安全更新应对Heartbleed威胁，股价盘初持平

路透4月14日 - 智能手机生产商黑莓 称，计划在周五前就Android和iOS设备的通信软件发布安全更新，以应对“Heartbleed”漏洞造成的安全威胁。

黑莓上周五股价收报7.28美元，盘初基本持平。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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