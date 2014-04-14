国际油市：亚洲石脑油裂解价差守在三个月高点附近，受买方需求支撑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透新加坡4月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一徘徊在三个月高点每吨150.53美元附近，因液化石油气(LPG)价格持坚，预计买家将主要依靠石脑油作为替代原料。
台湾的台塑石化求购5月下半月到港麦寮的石脑油。交易商称，这家全球最大石脑油进口商可能至少买入了10万吨石脑油，价格为C&F价较日本每吨升水10美元以上。不过该消息无法证实。
交易商表示，台塑石化已经削减了LPG进口，因此前5月船货运费较2月已经翻倍不止，涨到每吨逾110美元。
印度巴拉特石油签订7月起的三个月合同，共卖出11.4万吨石脑油，价格为较其自身FOB价格公式每吨升水约1.5美元。
亚洲汽油裂解价差同样涨至每桶10.72美元，接近九个月高点，因西方强劲需求继续提振东方市场人气。
维多公司向壳牌售出95号汽油船货，5月6-10日装运，价格为每桶122.8美元；维多公司还从嘉能可购入两批92号汽油船货，5月10-14日装运，价格分别为每桶118.80和118.60美元。
联合石化从托克买入一批92号汽油船货，5月7-11日装运，价格为每桶118.80美元；BP从Gunvor买入一批同级别船货，5月2-6日装运，价格为每桶119.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。