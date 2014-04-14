更新版1-美股业绩：花旗集团第一季净利增长4%，受益于问题资产损失减少

上述资本计划被否决，影响了花旗实现一项关键获利目标的可能性，这个目标是Corbat一年前宣布的，即2015年获利相当于该行普通股权益指标的至少10%。

该指标-即所谓的有形普通股权益回报率-衡量银行利用股东资金产生利润的效率。

**固定收益业务营收下滑**

花旗前两个季度的业绩均不计市场预期，加大了该行高管层的压力。

美国以资产计最大的银行-摩根大通 上周公布的获利不及预期，主要是因为债券交易营收下滑了21%。

美国银行 将在周三公布业绩，高盛 和摩根士丹利 将在周四公布业绩。

花旗第一季固定收益业务经调整的营收较上年同期下滑18%，至38.5亿美元，因客户在观望美联储的利率政策前景。