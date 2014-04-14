更新版1-美股业绩：花旗集团第一季净利增长4%，受益于问题资产损失减少

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
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上述资本计划被否决，影响了花旗实现一项关键获利目标的可能性，这个目标是Corbat一年前宣布的，即2015年获利相当于该行普通股权益指标的至少10%。
该指标-即所谓的有形普通股权益回报率-衡量银行利用股东资金产生利润的效率。
**固定收益业务营收下滑**
花旗前两个季度的业绩均不计市场预期，加大了该行高管层的压力。
美国以资产计最大的银行-摩根大通 上周公布的获利不及预期，主要是因为债券交易营收下滑了21%。
美国银行 将在周三公布业绩，高盛 和摩根士丹利 将在周四公布业绩。
花旗第一季固定收益业务经调整的营收较上年同期下滑18%，至38.5亿美元，因客户在观望美联储的利率政策前景。
投资者在努力判断固定收益业务的下滑有多少是暂时的，有多少是严格的新监管法规所造成的长期下滑。(完) (编译/审校 白云/朱晓军/王洋)
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路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。