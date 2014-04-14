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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 21:40 BJT

美国热股：花旗首季获利增长4%，盘初股价上涨逾4%

路透4月14日 - 美国第三大银行--花旗集团 季度净利增长4%，因其问题资产录得的亏损减少，弥补了核心交易和贷款业务营收和获利的下滑。

花旗集团周一公布，第一季经调整的净利升至41.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.30美元，上年同期分别为40亿美元和1.29美元。

花旗股价上周五收报45.68美元，今日盘初上涨逾4%。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)
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