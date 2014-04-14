版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 21:43 BJT

美国股市：高开，此前公布花旗财报和零售销售数据

路透纽约4月14日 - 美国股市周一开盘上扬，前日大跌；今天出炉的花旗财报和强劲零售销售数据提振了市场人气，而交易商仍密切关注乌克兰紧张局势可能升级的趋势。

道琼工业指数 升79.83点或0.5%至16,106.58点；标准普尔500指数 上扬10.49点或0.58%至1,826.18点；Nasdaq指数 涨39.053点或0.98点至4,038.787点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐