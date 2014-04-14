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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 22:15 BJT

表格: 美国2月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.5%

路透4月14日 - 美国商务部周一公布，美国2月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.5%，1月确认为增长0.4%。

2月企业销售增长0.8%，为2013年5月来最大月度升幅，1月修正后为下降1.1%，前值为下降0.9%

2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 2月 1月 (前值) 14年/13年2月

库存 0.4 0.4 0.4 4.2

销售 0.8 -1.1 -0.9 1.8

　　　　　　　 2月 1月 (前值) 13年2月

库存/销售比 1.31 1.31 1.32 1.28(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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