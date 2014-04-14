英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因欧洲央行就欧元涨势发出警告

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月14日 - 英镑兑欧元周一反弹，因欧洲央行决策者对遏制欧元汇率进一步走坚发表更强硬措辞。
但英镑兑美元走弱，上周大部分时间都处于升势。在本周英国公布就业和通胀数据等一系列数据前，投资人不愿意建仓。
若周二公布的通胀率出现任何幅度的下滑，都将缓解英国央行收紧政策的压力。但如果周三出炉的就业市场报告表现强劲，并且薪资进一步上涨，则英国央行升息压力加重，市场会将目前对一年后升息的预期推前。
英镑兑美元 下跌到1.6725美元，脱离上周四高点1.6821，此处距离2月中触及的2014年内高点1.6823不远。美元全面上涨，此前公布的美国零售销售数据好于预期。
乌克兰紧张局势引发避险操作，亦支撑美元。
英镑兑欧元上涨，欧洲央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策，令欧元走低。
欧元兑英镑 跌0.5%，至0.8260英镑，结束了上周从一个月低点0.82315开始的反弹走势。
“投资者对于英国的热情尚未结束。数据仍然很好，而另一方面，欧洲央行进一步放松货币政策看来只是时间问题，”IronFX Global的外汇策略主管Marshall Gittler表示，“欧元兑英镑将不断走低。”
交易商表示，对于欧洲央行实施量化宽松的预期可能让欧元承压，但欧元不太可能大幅下滑，除非欧洲央行真正采取行动。
英债在交投清淡中基本持平。10年期英债 收益率升1个基点，报2.623%。(完)
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM