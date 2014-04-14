英国金融市场：英镑兑欧元上涨，因欧洲央行就欧元涨势发出警告

路透伦敦4月14日 - 英镑兑欧元周一反弹，因欧洲央行决策者对遏制欧元汇率进一步走坚发表更强硬措辞。

但英镑兑美元走弱，上周大部分时间都处于升势。在本周英国公布就业和通胀数据等一系列数据前，投资人不愿意建仓。

若周二公布的通胀率出现任何幅度的下滑，都将缓解英国央行收紧政策的压力。但如果周三出炉的就业市场报告表现强劲，并且薪资进一步上涨，则英国央行升息压力加重，市场会将目前对一年后升息的预期推前。

英镑兑美元 下跌到1.6725美元，脱离上周四高点1.6821，此处距离2月中触及的2014年内高点1.6823不远。美元全面上涨，此前公布的美国零售销售数据好于预期。

乌克兰紧张局势引发避险操作，亦支撑美元。

英镑兑欧元上涨，欧洲央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步出台刺激政策，令欧元走低。

欧元兑英镑 跌0.5%，至0.8260英镑，结束了上周从一个月低点0.82315开始的反弹走势。

“投资者对于英国的热情尚未结束。数据仍然很好，而另一方面，欧洲央行进一步放松货币政策看来只是时间问题，”IronFX Global的外汇策略主管Marshall Gittler表示，“欧元兑英镑将不断走低。”

交易商表示，对于欧洲央行实施量化宽松的预期可能让欧元承压，但欧元不太可能大幅下滑，除非欧洲央行真正采取行动。

英债在交投清淡中基本持平。10年期英债 收益率升1个基点，报2.623%。(完)

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