USDA报告：4月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 04/10/2014 04/03/2014 04/03/2014 04/11/2013
初值 修正值 前值
小麦 683,544 626,404 606,038 644,377
燕麦 0 0 0 0
大麦 599 599 599 2,018
玉米 1,448,812 1,310,564 1,310,564 373,445
高粱 206,470 33,859 33,859 22,597
大豆 267,939 509,627 509,603 180,871
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 27,238,463 23,000,928
燕麦 1,855 7,789
大麦 159,315 137,537
玉米 25,170,478 11,625,249
高粱 2,543,570 1,340,779
大豆 40,944,918 33,536,713
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM