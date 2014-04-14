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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：4月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 04/10/2014 04/03/2014 04/03/2014 04/11/2013

初值 修正值 前值

小麦 683,544 626,404 606,038 644,377

燕麦 0 0 0 0

大麦 　 599 599 599 2,018

玉米 1,448,812 1,310,564 1,310,564 373,445

高粱 206,470 33,859 33,859 22,597

大豆 267,939 509,627 509,603 180,871

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 27,238,463 23,000,928

燕麦 1,855 7,789

大麦 　 159,315 137,537

玉米 25,170,478 11,625,249

高粱 2,543,570 1,340,779

大豆 40,944,918 33,536,713

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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