表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.035%，投标倍数为4.59

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
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路透华盛顿4月14日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.025 低值 0.015 投资 0.035 价格 99.991153 高值得标比率 10.90% 投标倍数 4.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,653,700 总投标 114,833,678,700 竞争性投标得标 24,452,937,000 非竞争性投标得标 429,716,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/17 到期日 2014/07/17 CUSIP码 912796DJ5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。