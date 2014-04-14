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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 23:47 BJT

欧元区金融：欧洲央行管委诺亚称央行可以购买民间和主权资产－CNBC

路透法兰克福4月14日 - 欧洲央行管委诺亚称周一告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，

* 欧元升值是对实现欧洲央行的价格稳定目标的拖累；

* 如果欧洲央行想要采取量化宽松举措(QE)，央行可以购买各种证券，包括民间和主权证券。(完)
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