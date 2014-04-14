拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，表现好于其他拉美货币

路透圣保罗4月14日 - 巴西雷亚尔兑美元周一上涨，表现好于其他拉美货币。雷亚尔在上周初升穿2.20，为逾五个月来首次，因全球投资人资金继续流入巴西，以寻求更高的回报。

巴西雷亚尔兑美元 上涨约0.5%，至2.21。

巴西央行访问分析师的周度调查结果周一显示，分析师预期巴西今年底的通胀将为6.47%，仅微低于央行的通胀目标容忍上限。巴西利率期货收益率全面攀升。

“通胀数据再次暗示巴西央行没有什么别的选项了，只有在5月底会议上再次升息，”Gradual Investimentos首席分析师 Andre Perfeito说。

智利 和墨西哥披索兑美元 均下跌大约0.1%，哥伦比亚披索兑美元 基本持平。

分析师表示，本周拉美货币的波动性将上升，投资人留意关键的中国和美国数据出炉，且周五为耶稣受难日假期，市场将休市。(完)

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