拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，表现好于其他拉美货币

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
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路透圣保罗4月14日 - 巴西雷亚尔兑美元周一上涨，表现好于其他拉美货币。雷亚尔在上周初升穿2.20，为逾五个月来首次，因全球投资人资金继续流入巴西，以寻求更高的回报。
巴西雷亚尔兑美元 上涨约0.5%，至2.21。
巴西央行访问分析师的周度调查结果周一显示，分析师预期巴西今年底的通胀将为6.47%，仅微低于央行的通胀目标容忍上限。巴西利率期货收益率全面攀升。
“通胀数据再次暗示巴西央行没有什么别的选项了，只有在5月底会议上再次升息，”Gradual Investimentos首席分析师 Andre Perfeito说。
智利 和墨西哥披索兑美元 均下跌大约0.1%，哥伦比亚披索兑美元 基本持平。
分析师表示，本周拉美货币的波动性将上升，投资人留意关键的中国和美国数据出炉，且周五为耶稣受难日假期，市场将休市。(完)
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路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。