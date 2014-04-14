欧元区经济：若低通胀持续过久，欧洲央行准备放宽政策-ECB管委诺亚

路透纽约4月14日 - 欧洲央行(ECB)管委诺亚周一表示，尽管央行目前预期通胀将缓慢反弹，但央行准备采取非常规政策举措以抗击低通胀持续过久。

“如果央行发现偏离通胀缓慢反弹的路线，央行将使用职能权限以内的任何工具，包括非常规措施，以有效应对过长时间低通胀的风险，”诺亚在纽约证交所的午餐会上说。

诺亚称，欧元区目前的低通胀对欧元区构成重大挑战。目前欧元区的低通胀可能是临时性和全球因素，以及较长久的力量造成。

但他也表示，欧元区目前没有通缩，通胀预期仍然牢牢受控。

诺亚称欧洲央行的政策非常宽松，预期指标利率在一段长时间内将保持在目前或较低的水平。(完)